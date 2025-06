Planta que afasta energias negativas e protege a sua casa

Que tal uma fiel escudeira direto da natureza para deixar bem longe todos os perigos visíveis e ocultos na sua vida?

01 de junho de 2025

Plantas, apanhador de sonhos, amuletos, cada vez mais as pessoas estão buscando bem-estar e proteção do lar para as más energias.

Assim, cada vez mais as gerações atuais estão recorrendo a elementos naturais, como plantas, para garantir ambientes leves, harmoniosos e energicamente equilibrados.

Nesse contexto, tutoriais caseiros com usos de plantas ganharam protagonismo nas redes sociais. Elas ganharam papel de destaque no cotidiano dos brasileiros.

Por conta de suas propriedades naturais, as plantas atuam com filtros energéticos e melhoram o humor dos habitantes de um lar, agindo como verdadeiros escudos naturais.

Dessa forma, elas afastam as energias ruins e repelem coisas ruins que tentarem se aproximar de você. E uma planta ganhou destaque no TikTok como protetora do lar brasileiro: é a espada-de-são-jorge.

Jardim, quintal, portas de entrada, salas e locais de oração, a espada-de-são-jorge está marcando presença em vários lugares. Ela é associada à força e à coragem, pois carrega o nome do santo guerreiro São Jorge, símbolo de proteção contra as forças do mal e energias negativas em diversas culturas.

Assim, a espada-de-são-jorge tem folhas longas e pontiagudas que, segundo o Feng Shui e as tradições afro-brasileiras, cortam as energias pesadas e densas de um ambiente.

Ela traz a simbologia da luta e enfrentamento aos males como uma guerreira. Já no candomblé, ela tem associação a Ogum, o orixá da guerra e do metal, reforçando a simbologia de defesa energética e de força espiritual.

Na história da antiguidade, essa planta possui forte presença espiritual onde os indígenas a consideram como guardiã natural da floresta e dos lares que habita. Tem bastante uso em cerimônias de limpeza energética e práticas religiosas desde tempos antigos.

A espada-de-são-jorge costuma estar presente em quintais, portas de entrada, quartos e corredores da casa.

