Previsão do tempo para esta segunda-feira (02) em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Dia segue sem expectativas de chuva e com presença de Sol forte

Davi Galvão - 01 de junho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Abrindo a semana, a previsão do tempo para esta segunda-feira (02) em Goiânia e Aparecida de Goiânia é de Sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos nublados especialmente durante a noite. Ainda conforme o Climatempo, não há expectativa de chuvas.

Na capital, os termômetros devem variar entre 17 °C e 26 °C, com a madrugada, por volta das 4h, atingindo a mínima do dia e seguindo dessa forma até 08h, subindo para a marca de 18 °C.

Após isso, os números seguem em crescente até atingirem o pico por volta de 14h. Depois disso, só voltam a baixar às 17h, com 25 °C e seguem em declínio até 22h, quando atingem 21 °C.

Já em Aparecida de Goiânia, o dia será ligeiramente mais quente, com as temperaturas variando entre 18 °C e 28 °C.

A expectativa é que a mínima se mantenha também até por volta de 08h, quando deve seguir em 19 °C até alcançar a máxima, já por volta de 14h.

Os aparecidenses também deverão aguardar um pouco mais até a queda da temperatura, que só deve ocorrer por volta de 18h, quando passa para os 27 °C e segue em declínio até às 22h, quando deve registrar 23 °C.

