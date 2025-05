Conheça as 10 cidades mais frias de Goiás (Goiânia está longe do topo)

Ranking pode surpreender quem acha que só a capital esfria quando o inverno se aproxima

Isabella Valverde - 21 de maio de 2025

Frio em Goiás pode surpreender. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a chegada do tempo seco e a proximidade do inverno, as temperaturas começaram a cair em várias regiões de Goiás.

Em algumas cidades, o frio já aparece nas primeiras horas da manhã e à noite, exigindo cobertor reforçado e casaco grosso.

Apesar da fama de calorão, Goiás tem municípios que registram mínimas abaixo dos 10°C durante os meses de maio, junho e julho.

E o mais curioso: Goiânia, a capital, não aparece nem entre os dez primeiros colocados.

Abaixo, listamos as 10 cidades mais frias do estado, com base em registros históricos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Algumas podem surpreender até quem já está acostumado com o clima do Centro-Oeste.

Confira o ranking:

1. Cristalina

É a campeã do frio goiano. A altitude elevada e o clima de cerrado favorecem mínimas que chegam a 6°C em alguns dias do ano.

2. Alto Paraíso de Goiás

Famosa pela Chapada dos Veadeiros, atrai turistas não só pelas paisagens, mas também pelo clima ameno. As noites por lá são geladas.

3. Formosa

Localizada no Entorno do Distrito Federal, sofre influência direta das massas de ar frio do Planalto Central. É comum ver neblina ao amanhecer.

4. Mambaí

Pouco conhecida, mas bastante fria. A cidade tem altitude elevada e noites rigorosas no inverno.

5. São Domingos

Também na região Nordeste, registra madrugadas geladas com frequência. O relevo montanhoso contribui para as baixas temperaturas.

6. Ipameri

Tem clima seco e céu limpo, o que facilita o resfriamento durante a noite. As mínimas no inverno impressionam.

7. Anápolis

A maior cidade do interior goiano aparece no ranking por conta de sua altitude. Apesar do calor durante o dia, o frio se intensifica à noite — principalmente nos bairros mais afastados.

8. Itaberaí

Mesmo próxima de Goiânia, é bem mais fria. Céu limpo, ar seco e pouca urbanização ajudam a derrubar os termômetros.

9. Ceres

Na região do Vale do São Patrício, costuma registrar mínimas abaixo de 12°C no inverno. Um dos municípios mais frios do Centro-Norte goiano.

10. Pirenópolis

Além do charme colonial, a cidade histórica também se destaca pelas manhãs frias e clima agradável o ano todo.

Goiânia fora do top 10

Embora os moradores da capital reclamem do frio nas primeiras horas do dia, Goiânia não entra na lista das mais frias.

O motivo é simples: o asfalto, os prédios e o crescimento urbano mantêm o calor acumulado, mesmo nas noites de inverno.

Quem realmente sente frio em Goiás mora no interior, onde o clima ainda segue o ritmo natural da paisagem.

