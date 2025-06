6 jogos de tabuleiro que marcaram gerações e voltaram com tudo

Essas atividades, além de pedagógicas, estimulam as habilidades sociais e o desenvolvimento do cérebro. Estão em alta entre os jovens

Magno Oliver - 02 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Grow Jogos e Brinquedos)

Os jogos de tabuleiro voltaram com tudo em 2025 e caíram no gosto de jovens, adultos, crianças e idosos.

Assim, marcaram época, gerações, mas acabaram ficando esquecidos depois da digitalização das tecnologias. Confira alguns jogos de tabuleiro que voltaram com tudo e estão em alta de novo:

1. War

O jogo de tabuleiro WAR é uma atividade de estratégia em que os jogadores competem com o objetivo de conquistar territórios, continentes e áreas pelo globo terrestre inteiro.

Assim, você pode formar exércitos e montar estratégias para atacar inimigos e defender suas propriedades. Ele foi criado em 1972, com base no jogo americano “Risk”.

2. Xadrez

Clássico, queridinho e voltou com tudo no gosto dos brasileiros como atividade para melhora do raciocínio e funções cerebrais.

Assim, o xadrez é um jogo de tabuleiro cujo principal objetivo é dar o xeque-mate no adversário e obter a vitória. Mas para isso, você vai precisar montar estratégias para chegar a esse objetivo. O xadrez ajuda no desenvolvimento de habilidades como memória, concentração, planejamento e tomada de decisão.

3. Jogo de Dama

Também conhecido como Damas, esse jogo de tabuleiro é uma atividade para duas pessoas onde o objetivo é capturar todas as peças do oponente ou bloqueá-las, impedindo-os de se mover.

Você pode mexer as peças na diagonal e as capturas acontecem pulando por cima das peças adversárias. Cada jogador começa com 12 peças de sua cor no tabuleiro.

4. Imagem e Ação

Também voltou com tudo entre jovens e adultos e está em alta nos recreios de escolas, rolês caseiros com amigos e familiares.

No Imagem e Ação, os jogadores competem em times para adivinhar palavras ou expressões desenhadas por seus companheiros. Tem um tempo limitado que a ampulheta regula e a pessoa tem que desenhar uma palavra ou expressão de forma gestual para que seu time consiga adivinhar.

5. Uno

Não é o carro, é um outro jogo de tabuleiro que também está em alta entre as pessoas atualmente. Assim, trata-se do popular jogo de cartas em que você precisa combinar cartas e números.

O objetivo principal é ser o primeiro competidor a se livrar de todas as suas cartas na mão gritando “UNO!”, quando estiver só com uma na mão.

6. Detetive

Instigante, misterioso e muito divertido. O jogo Detetive é um exercício de tabuleiro onde os jogadores interpretam o papel de detetives reais que precisam desvendar assassinatos, tramas e descobrir quem é o assassino por trás.

O objetivo é encontrar a combinação correta dessas três cartas, utilizando pistas, palpites, intuição e seu faro investigativo.

