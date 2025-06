Perfumes importados por um preço acessível? Loja em Anápolis completa 3 anos com proposta inovadora

Apostando em contratipos de alta fixação e espaço novo no Jundiaí, estabelecimento oferece mais de 140 opções entre fragrâncias

Gabriella Licia - 02 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Aquele perfume importado dos sonhos agora pode fazer parte da sua rotina — e o melhor: sem pesar no bolso. Em Anápolis, a loja Perfumes Bischoff acaba de completar três anos de história e começa um novo capítulo com endereço novinho no bairro Jundiaí, mais amplo e com estacionamento na porta.

Especializada em contratipos importados a granel, a marca trabalha com fragrâncias inspiradas em grifes internacionais e oferece mais de 140 opções entre perfumes, body splash, hidratantes e até aromatizadores de ambiente.

Todos os perfumes são classificados como parfum, com 25% de óleo essencial e essência europeia — o que garante maior durabilidade na pele e aquele cheiro marcante que acompanha o dia todo. A escolha do frasco é personalizada: o cliente define na hora se prefere 30ml, 50ml ou 100ml, e o atendimento é feito de forma rápida e atenciosa.

Além dos clássicos femininos e masculinos, a loja também oferece produtos para casa, como home sprays, águas perfumadas, difusores e essências, todos seguindo as mesmas fragrâncias dos perfumes mais amados do mundo.

Com preços acessíveis e qualidade de grife, a Perfumes Bischoff entrega em Anápolis e envia para todo o Brasil. Agora no novo endereço — Rua Genoveva Martins, nº 266, esquina com a Martinho Fontes, na rua do antigo Correio da Mato Grosso — a loja segue conquistando quem ama estar perfumado do início ao fim do dia.

Acompanhe as novidades através do perfil no Instagram @perfumesbischoff. Para mais informações, o WhatsApp é o (62) 99850-8978.