Mais de 2 mil vagas são autorizadas no CNU 2025; veja lista de órgãos públicos incluídos

Oportunidade no "Enem dos Concursos" está distribuída entre 36 locais diferentes, a maioria com contratação imediata

Natália Sezil - 03 de junho de 2025

Anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).. (Foto: Valter Campanato / Agência Brasil)

Mais de 2 mil vagas foram oficialmente autorizadas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), nesta terça-feira (03).

A medida se deu por meio de três portarias do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O órgão já havia anunciado que, ao todo, 3.652 vagas devem ser disponibilizadas entre 36 lotações diferentes da administração pública.

Destas, 3.144 são para nível superior, enquanto 508 serão destinadas a cargos de nível intermediário. Quase 2.500 vagas do CNU serão de contratação imediata.

A divisão do “Enem dos Concursos” acontece em nove blocos temáticos, permitindo que o candidato se inscreva para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e defina a ordem de preferência entre as opções.

A previsão é de que o edital seja publicado até julho, quando abre oficialmente o período de inscrições. As provas estão agendadas para 05 de outubro.

Segundo divulgado pelo MGI, as vagas estarão distribuídas entre quatro estados e o Distrito Federal. A lista conta com o Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja quais vagas foram autorizadas

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): 70 vagas;

Agência Nacional de Mineração (ANM): 80 vagas;

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): 66 vagas;

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 50 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas;

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): 50 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): 14 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 20 vagas;

Agência Nacional do Cinema (Ancine): 20 vagas;

Comando da Marinha: 140 vagas;

Comando do Exército: 131 vagas;

Comando da Aeronáutica: 90 vagas;

Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap): 21 vagas;

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro): 65 vagas;

Hospital das Forças Armadas (HFA): 130 vagas;

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): 60 vagas;

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): 50 vagas;

Imprensa Nacional (IN): 14 vagas;

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 300 vagas;

Ministério do Turismo (MTur): 8 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500 vagas + cadastro de reserva;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA): 64 vagas;

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA): 33 vagas;

Ministério das Cidades (MCid): 15 vagas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!