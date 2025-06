O poder da casca de alho que só as avós conheciam e usavam no dia a dia

Jogar casca de alho no lixo? Só se você ainda não ouviu essas dicas que valem ouro, e que toda avó sabia de cor!

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pâmela Magalhães)

Na correria da cozinha, é comum picar o alho, jogar a casca fora e seguir com a receita. Mas o que muita gente não sabe (e nossas avós sabiam muito bem!) é que aquela casca de alho aparentemente sem valor esconde um poder surpreendente, e multifuncional.

Muito além do tempero, a casca de alho é um verdadeiro coringa natural que pode transformar o cuidado com a casa, as plantas e até com a saúde. Tudo isso de forma simples, econômica e sem agredir o meio ambiente.

A seguir, listamos 5 usos incríveis da casca que você vai querer colocar em prática hoje mesmo, direto do caderno de receitas da vovó para o seu dia a dia:

1. Adubo poderoso para plantas

Rica em potássio e enxofre, a casca de alho é um fertilizante natural.

Basta deixar de molho em água por 24 a 48 horas e regar suas plantas com esse “chá”. Além de fortalecer o crescimento, ainda ajuda a afastar fungos e pragas.

2. Repelente natural de insetos

Formigas, pulgões e até mosquitinhos não gostam nem um pouco do cheiro da casca de alho.

Espalhe as casquinhas secas no jardim ou nos cantos da casa. O resultado? Insetos longe e sem uso de venenos!

3. Aliada na limpeza

Ferva as cascas por 10 minutos e use o líquido como solução de limpeza.

Com propriedades antimicrobianas, ele é perfeito para higienizar superfícies de forma leve e natural, com um cheirinho suave que lembra frescor.

4. Sabor extra na cozinha

Sim, dá para aproveitar na comida! Acrescente as cascas ao preparo de caldos e fundos.

Elas realçam o sabor de sopas e molhos, sem interferir na textura. Depois, é só coar.

5. Chá que reforça a imunidade

Se bateu aquela gripe leve, recorra ao velho truque: chá de casca de alho com mel e limão.

Um antídoto caseiro, suave e reconfortante para os dias frios.

