Este botão no caixa eletrônico pode liberar dinheiro na hora, segundo especialistas

Muita gente desconhece uma função presente nos caixas modernos que pode te ajudar bastante na correria do dia a dia

Magno Oliver - 04 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Em tempos de PIX e digitalização de serviços bancários, sacar dinheiro físico virou raridade, mas muita gente ainda precisa. Seja em situações de emergência ou lugares que não aceitam cartão, o dinheiro em espécie ainda é importante para movimentar a economia.

No entanto, o que muitos consumidores não sabem é que existem funções disponíveis nos caixas eletrônicos que ajudam bastante na hora do saque em espécie. Especialistas explicam que existe um botão pouco utilizado que pode agilizar esse processo.

Por conta da correria, filas enormes e até falta de informação, boa parte das pessoas faz apenas operações básicas nos caixas sem explorar os recursos totais disponíveis no aparelho.

Um exemplo disso é o botão de saque rápido no caixa eletrônico, presente na maioria dos terminais modernos de transações e saques.

Este botão no caixa eletrônico pode liberar dinheiro na hora, segundo especialistas

O botão de saque rápido permite ao cliente retirar valores predeterminados com apenas alguns toques na tela. Virou o queridinho do momento e também alternativa mais rápida do que ter que acessar todo o menu do caixa eletrônico.

Esse recurso tem ajudado até na prevenção de roubos e assaltos, pois o usuário evita digitar a senha mais de uma vez e pula várias etapas do processo de saque. Assim, você recebe a quantia programada de forma quase imediata.

Especialistas em tecnologia bancária explicam que essa função foi criada para otimizar o atendimento e reduzir o tempo gasto por cliente para fazer operações bancárias com mais segurança.

Só em horários de pico, por exemplo, o botão contribui para diminuir as filas e a fluidez do uso do caixa. Também oferece mais segurança, pois o usuário fica menos tempo exposto na frente do terminal, reduzindo o risco de abordagens ou golpes.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!