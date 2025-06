Saiba por que fábrica da Coca-Cola teve as atividades suspensas após fiscalização

Como precaução, cerca de 9 milhões de litros de produtos foram retidos no estoque da fábrica

Isabella Valverde - 04 de junho de 2025

Garrafas de Coca-Cola. (Foto: Zô Guimarães/Folhapress)

A fábrica da Solar, uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil, teve as atividades de produção e envase suspensas temporariamente nesta terça-feira (03), após fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária identificar indícios de contaminação por etanol alimentício.

Localizada em Maracanaú, no Ceará, a unidade é a segunda maior do grupo no país. A paralisação foi feita de forma preventiva, em ação conjunta com a própria empresa, que iniciou uma investigação interna para apurar possíveis falhas no processo produtivo.

O que motivou a suspensão?

Durante inspeção, técnicos do ministério identificaram cafeína — componente comum em refrigerantes — no líquido de resfriamento das máquinas, que é composto por água e álcool de grau alimentício. A suspeita é de contaminação cruzada, ou seja, entrada acidental de etanol nas bebidas.

Como precaução, cerca de 9 milhões de litros de produtos foram retidos no estoque da fábrica. Nenhum desses lotes chegou a ser distribuído ou vendido. Todo o volume será submetido a análise laboratorial, com resultado previsto em até cinco dias a partir desta quarta-feira (04).

Fábrica segue licenciada e auditada

A Solar informou que mantém todas as licenças de funcionamento válidas e continua sendo auditada por órgãos internos e externos. A empresa reforçou que possui certificações internacionais como a ISO 9001 (gestão da qualidade) e a FSSC 22000 (segurança de alimentos).

Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o álcool identificado é de grau alimentício e não representa risco sanitário à saúde. Caso confirmada a contaminação, o impacto seria comercial, e não toxicológico.

Quando a fábrica pode voltar a operar?

A suspensão será mantida até que todas as correções solicitadas sejam concluídas e os riscos eliminados. A liberação pode ocorrer ainda nesta semana, se as adequações forem comprovadas.

A medida vale apenas para a unidade de Maracanaú. As demais fábricas da Solar seguem operando normalmente.