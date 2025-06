O bilhete que custou a vida de uma adolescente e comoveu o Brasil

Crime com bolo envenenado foi cometido por outra menor de idade

Isabella Valverde - 05 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Ana Luiza de Oliveira Neves, de 17 anos, morreu após ingerir um bolo de pote envenenado que foi entregue em sua casa como se fosse um presente.

O caso aconteceu em Itapecerica da Serra (SP) e chocou o país pela crueldade e motivação por trás do crime.

A responsável pelo envenenamento também tem 17 anos e confessou tudo em depoimento à Polícia Civil. Segundo o documento obtido pela CNN, ela usou óxido arsênico no doce.

Planejamento começou semanas antes

A autora do crime contou que começou a planejar tudo no dia 14 de maio. No sábado (31), comprou o bolo em uma doceria perto de casa e enviou à residência de Ana Luiza com a ajuda de um motoboy.

Esse não foi o primeiro ataque. Dias antes, outra adolescente também recebeu um bolo envenenado e passou mal, mas sobreviveu.

Crime foi motivado por ciúmes

Segundo a suspeita, o primeiro envenenamento aconteceu porque dois de seus ex-namorados terminaram para ficar com a outra menina. Já o caso de Ana Luiza foi motivado por ciúmes.

Mesmo confessando o crime, ela alegou que não queria matar, mas apenas fazer com que as vítimas passassem mal, com sintomas como vômito. Afirmou ainda que está arrependida e disse estar enfrentando problemas psicológicos.

Ana Luiza chegou a ser atendida, mas não resistiu

No sábado, logo após consumir o doce, Ana começou a passar mal. Em mensagens com um amigo, disse que não sabia quem havia enviado o bolo.

Ela foi levada ao hospital, medicada e liberada com diagnóstico de intoxicação alimentar. Mas no domingo (1º), seu quadro se agravou. Por volta das 16h, a jovem retornou ao hospital sem sinais vitais.

O corpo de Ana Luiza foi sepultado na terça-feira (3). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itapecerica da Serra.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!