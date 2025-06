SES divulga perfil da segunda morte por dengue deste ano em Anápolis

Morte aconteceu em maio, e representa um aumento de 100% no número de mortes registradas no município

Samuel Leão - 05 de junho de 2025

Agentes de endemias, que combatem os focos de dengue na cidade. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou o painel da dengue em Goiás, registrando a segunda morte pelo vírus em Anápolis no ano de 2025. A primeira havia ocorrido em fevereiro de 2025, e se tratava de um homem de 38 anos, com comorbidade.

Agora, a atualização trouxe o perfil da segunda vítima, que é uma mulher, de 78 anos, também com comorbidade, que estava internada em uma unidade de saúde pública.

A morte aconteceu em maio, e representa um aumento de 100% no número de mortes registradas no município, que salta de uma para duas.

Além desses casos, outros dois óbitos seguem sendo investigados, pois estão sob a suspeita de se tratarem também de casos de dengue.

Eles devem passar por análise do Comitê Estadual de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses.

Leia na íntegra a nota emitida pela SES:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que Anápolis registra dois óbitos confirmados por dengue, com o seguinte perfil: Homem, 38 anos, óbito em fevereiro de 2025, com comorbidade, internação em unidade de saúde privada e Mulher, 78 anos, óbito em maio de 2025, com comorbidade, internação em unidade de saúde pública.

A SES informa ainda que outros dois óbitos seguem em investigação no município e passarão por análise do Comitê Estadual de Investigação de Óbitos Suspeitos por Arboviroses, necessária para confirmar ou descartar os óbitos por dengue.