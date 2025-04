Ministério da Saúde anuncia pacote de ações contra dengue para Goiânia e Aparecida de Goiânia

Estratégias visam evitar a proliferação da doença no Brasil, sendo que 80 cidades foram selecionas prioritariamente

Thiago Alonso - 10 de abril de 2025

Mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika..(Foto: Pixabay)

Como forma de reduzir os impactos da dengue no Brasil, que em 2024 teve um crescimento de 394% somente em Goiás, o Ministério da Saúde anunciou na última terça-feira (08), um pacote com ações emergenciais para reduzir a transmissão da doença.

Ao todo, o reforço foi destinado para 80 cidades prioritárias pelo país, incluindo Goiânia e Aparecida de Goiânia que, juntas, somaram mais de 65.274 casos no último ano.

Apesar de uma queda considerável (76% a menos que 2024), o número de notificações da doença ainda continua alarmante em Goiás, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Por conta disso, o Ministério da Saúde deve reforçar estratégias para evitar a proliferação, como a distribuição de 1.260 equipamentos de ultrabaixo volume (UBV) – aparelhos mais eficientes no controle do mosquito Aedes aegypt – até o fim de abril.

Dentre as ações recomendadas do plano nacional, também está a implementação de diretrizes específicas, que devem agilizar o atendimento de pacientes, como o novo “Guia da Enfermagem para Arboviroses”, que visa proporcionar maior autonomia aos profissionais para indicar exames e medicamentos, iniciando o tratamento de forma ágil na rede de urgência.

O pacote da pasta federal também inclui a elaboração de estratégias para ampliar a cobertura vacinal, com monitoramento dos estoques, mapeamento de bairros com baixa adesão por parte do próprio Ministério da Saúde.

Além disso, também deve haver uma articulação com agentes comunitários de saúde, que receberão um novo guia com orientações para identificar pessoas sintomáticas e não vacinadas.

Outra novidade que já está sendo implementada — ainda que não em Goiás — é o “Manejo Clínico Sindrômico”, que deve auxiliar na identificação dos primeiros sintomas de forma mais rápida, oferecendo tratamentos imediatos, antes da evolução dos quadros. Inicialmente, esta medida será iniciada em Breves (PA) e Macapá (AP), podendo ser ampliada para Goiânia e Aparecida de Goiânia posteriormente.

