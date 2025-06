Caiado ganha fôlego nacional e defende frente ampla da direita em 2026

Com Bolsonaro fora do jogo por decisão do TSE, direita tradicional entra em fase de reorganização

Samuel Leão - 06 de junho de 2025

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (05) deu gás à pré-candidatura de Ronaldo Caiado (UB) à Presidência da República.

O governador de Goiás subiu seis pontos no quesito “conhecimento do eleitorado” entre janeiro e maio, ganhando musculatura para disputar espaço entre os nomes da direita no cenário nacional.

Durante o Global Agrobusiness Festival, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, Caiado avaliou como positiva a pluralidade de candidaturas que devem surgir até o primeiro turno de 2026.

“A competição tem o que há de melhor. Se realmente vamos ter um processo em 2026, vamos ter vários pré-candidatos, não só eu e o Tarcísio”, afirmou.

Principal liderança do campo conservador, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está atualmente inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Caiado vê como natural nomes de direita se colocarem, cada um “dentro da sua área”, até que uma convergência aconteça no segundo turno.

Cenário fragmentado mostra disputa aberta no segundo turno

A Genial/Quaest traçou oito cenários de segundo turno entre Lula (PT) e potenciais candidatos da oposição. O presidente aparece numericamente à frente em todos, mas a margem de vantagem varia e, em alguns casos, é mínima.

Contra Ratinho Júnior (PSD), por exemplo, Lula tem apenas 2 pontos de vantagem (40% a 38%). Já contra Michelle Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD), a diferença é de 4 pontos. Com Romeu Zema (Novo), são 9 pontos de frente. E contra Caiado e Eduardo Bolsonaro (PL), a vantagem é de 10 pontos.

Apesar das distâncias, a taxa de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou não sabem ainda é expressiva: entre 13% e 19%, a depender do cenário.

Agro serve de ponte para nacionalização do nome de Caiado

A presença de Caiado no principal evento do agronegócio do país não foi coincidência. Com histórico de liderança ruralista e forte apoio no setor agropecuário, o governador usa a bandeira do agro como ferramenta para expandir influência fora do Centro-Oeste.

A participação no Global Agrobusiness Festival permitiu contato com empresários, lideranças do setor e imprensa de alcance nacional — o que ajuda a reforçar a imagem de político técnico, conservador e viável. O campo, mais do que uma base de sustentação, está sendo usado como vitrine eleitoral.

Em Goiás, apoio do presidente da Faeg vira trunfo disputado para 2026

O presidente da Faeg, Zé Mário Schreiner, virou peça-chave nas articulações do setor rural para a eleição de 2026 em Goiás. No pleito passado, ele não tentou a reeleição e apoiou Marussa Boldrin (MDB), que era vereadora em Rio Verde e foi eleita deputada federal.

Agora, o grupo de Marussa quer manter esse apoio, mas Zé Mário também passou a ser cortejado por outros nomes ligados ao agro. Um deles é Pedro Sales, presidente da Goinfra, nome cotado para Câmara Federal.

Nota 10

Para o Corpo de Bombeiros de Anápolis pelo rápido e eficaz atendimento no combate às chamas de uma residência que pegou fogo no bairro São José, em Anápolis.

Nota Zero

Para Guarda Municipal de Goiânia pelas abordagens aos lojistas da 44. O cumprimento de leis é inegociável e a dignidade humana também.