Mulher morre atropelada na GO-060, entre Goiânia e Trindade

Identidade da vítima, que foi a óbito no local, ainda não foi descoberta

Augusto Araújo - 06 de junho de 2025

Imagem mostra atropelamento na GO-060. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de identidade ainda não revelada, morreu no começo da manhã desta sexta-feira (06) na GO-060, em trecho localizado entre Goiânia e Trindade.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso aconteceu por volta das 06h, no km 04 da rodovia, na altura do bairro Jardim Petrópolis, na capital.

Uma caminhonete atingiu a vítima, que já caiu inconsciente na via pública. O condutor do veículo permaneceu no local após o atropelamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro à mulher, mas o óbito foi declarado ainda no na GO-060.

A Polícia Militar (PM) também compareceu na região, para os devidos procedimentos legais. Mais informações a qualquer instante.

