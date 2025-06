Onde assistir Athletico Paranaense x Atlético-GO pela Série B neste domingo (08)

Bola vai rolar a partir das 18h na Arena da Baixada

Augusto Araújo - 06 de junho de 2025

Onde assistir Athletico Paranaense x Atlético-GO pela Série B neste domingo (08). (Foto: Reprodução / Bruno Corsino-ACG)

Tentando se recuperar de uma dura derrota, o Atlético vai até o Paraná neste domingo (08), para enfrentar o Athletico Paranaense, em partida válida pela 11ª rodada da Série B.

A bola vai rolar a partir das 18h na Arena da Baixada, localizada na cidade de Curitiba. Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) comandará a equipe de arbitragem.

O Furacão vem de um empate dolorido na última rodada. Jogando na casa do Operário-PR, as equipes saíram com 0 2 a 2 no placar.

Foi o Rubro-Negro quem saiu na frente, inclusive. Aos oito minutos, Luiz Fernando balançou as redes para os visitantes.

No entanto, os anfitriões rapidamente reagiram, com Daniel Amorim, aos 16. Além disso, nove minutos depois, Marcos Paulo virou o placar, estabelecendo o 2 a 1 no resultado.

Porém, o Athletico não se entregou. Aos 16 da segunda etapa, Giuliano igualou a partida pela última vez, decretando a súmula final.

Dessa forma, o Furacão ocupa a 11ª posição da Série B, uma atrás do Operário. O curioso é que ambos possuem a mesma pontuação (14 pontos). Porém, o Rubro-Negro tem saldo de gols pior (-1 contra 0).

Derrota no clássico

Por outro lado, o Atlético perdeu na última rodada. Mesmo sendo os donos da casa, o Dragão não conseguiu superar o Goiás e se afundou ainda mais na tabela.

O clube começou até bem, após Alix Vinícius balançar as redes ainda aos 09 minutos. Contudo, aos 29 minutos, Anselmo Ramon deixou tudo igual para o Goiás.

Por fim, já nos acréscimos do primeiro tempo, o goleiro Tadeu converteu mais um pênalti e decretou o placar final de 2 a 1.

Assim, o Rubro-Negro caiu para a 14ª posição, com 11 pontos em 10 jogos. Para piorar, ainda teve de ver o rival se isolar ainda mais na liderança da Série B, com 23 pontos.

Onde assistir Athletico Paranaense x Atlético-GO pela Série B neste domingo (08)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo. Além disso, a plataforma do Kwai também exibirá a partida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!