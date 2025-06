Onde assistir Criciúma x Vila Nova pela Série B nesta segunda-feira (09)

Colorado vai até Santa Catarina para dar fim a sequência negativa de resultados

Augusto Araújo - 06 de junho de 2025

Criciúma recebe Vila Nova nesta segunda-feira (09). (Foto: Reprodução / Roberto Corrêa-VNFC)

Enfrentando uma má fase na Série B, o Vila nova volta a campo nesta segunda-feira (09), para enfrentar o Criciúma. A partida é válida pela 11ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 19h no estádio Heriberto Hulse, localizado na cidade que dá nome ao clube.

O Tigre de Santa Catarina vem com os ânimos reestruturados após voltar a vencer no campeonato. Isso porque, na última segunda-feira (02) ele foi até Belém para enfrentar o Paysandu.

Porém, a equipe não se intimidou e balançou as redes com Diego Gonçalves, aos seis minutos do segundo tempo. Depois disso, o Papão até tentou pressionar, mas o placar final foi de 1 a 0.

Assim, o Criciúma chegou aos nove pontos na Série B. Contudo, ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento, estando na 17ª colocação, com um ponto a menos que Volta Redonda e Botafogo-SP, primeiras equipes fora do Z-4.

Seca de pontos

Já o Tigrão de Goiás vive uma sequência muito negativa, somando Copa do Brasil e Série B. Isso porque, nos últimos três jogos, perdeu três vezes.

A mais recente foi pela segunda divisão do Brasileirão. Mesmo jogando em casa, o Colorado perdeu para o Novorizontino.

O gol solitário da partida foi marcado por Jean Irmer, nos acréscimos do primeiro tempo. Assim, o placar final foi de 1 a 0.

Dessa forma, o Vila Nova caiu para a 8ª posição da tabela, com 16 pontos até o momento. Já o Novorizontino alcançou o 3º lugar, com 19 pontos em 10 jogos.

Onde assistir Criciúma x Vila Nova pela Série B nesta segunda-feira (09)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo.

