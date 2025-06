Conheça uma das maiores fazendas leiteiras do Brasil que está à venda e atraindo investidores internacionais

Localizada em uma região estratégica, esta fazenda une produtividade, sustentabilidade e tecnologia em um modelo que pode ser o futuro da produção de leite em clima tropical

Pedro Ribeiro - 07 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Você já imaginou investir em uma fazenda leiteira tropical com estrutura de ponta, operação consolidada e alto potencial de crescimento?

Essa oportunidade rara está chamando atenção de investidores do mundo inteiro.

Localizada em uma região estratégica, esta fazenda une produtividade, sustentabilidade e tecnologia em um modelo que pode ser o futuro da produção de leite em clima tropical.

Vamos mostrar por que essa fazenda não é apenas uma das maiores do Brasil, mas também uma das mais completas e promissoras da América Latina.

Conheça uma das maiores fazendas leiteiras do Brasil que está à venda e atraindo investidores internacionais

Com 1.562 hectares de posse plena, a propriedade é formada por duas fazendas integradas e 120 piquetes com água permanente, ideais para manejo rotacionado e sustentável.

A estrutura interna conta com acesso rodoviário entre as áreas, garantindo agilidade no transporte e eficiência na gestão.

A fazenda é exemplo de como unir produção leiteira tropical com práticas modernas de agropecuária.

Os 350 hectares usados para cultivo e pastagens melhoradas são complementados por uma área extensa de agrofloresta regenerativa, que protege o meio ambiente e valoriza o solo.

Modelo tropical que une genética e sustentabilidade

Desde 2002, a fazenda é administrada pela empresa Tecnología Ganadera Tropical (TGT), criada pelo australiano Steven Holt.

Ela se tornou referência na genética da raça leiteira Australian Friesian Sahiwal (AFS), altamente adaptada ao clima tropical, e na criação de cabras Boer de alto mérito genético.

Hoje, o rebanho conta com 671 bovinos e 274 caprinos, mas o espaço disponível permite fácil ampliação da produção.

Além disso, a fazenda opera em regime “porteira fechada”, ou seja, com toda a estrutura, equipe treinada e operação funcionando, pronta para continuar gerando receita desde o primeiro dia de posse.

Incentivos governamentais e mercado aquecido

O momento para investir em uma fazenda leiteira nunca foi tão estratégico.

O governo do México, onde a propriedade está localizada, tem ampliado incentivos para estimular a produção nacional de leite.

Isso inclui subsídios, crédito facilitado, preços garantidos e construção de unidades de pasteurização.

A presidente Claudia Sheinbaum declarou que leite, arroz e açúcar são alimentos prioritários para a segurança alimentar do país.

A demanda interna crescente por laticínios abre ainda mais espaço para produtores que desejam atuar nesse mercado.

Alta produtividade com foco em qualidade

A sala de ordenha tem capacidade para 300 vacas, com produção de leite vendida a um valor médio de US$ 0,60 por litro, acima da média local.

Essa rentabilidade reforça o potencial da fazenda para investidores que buscam retorno sólido.

Além do leite, a fazenda cultiva grãos e atua com genética animal, diversificando as fontes de renda.

A gestão segue rigorosos padrões ESG, com foco na conservação florestal, uso eficiente da água e estrutura adequada para trabalhadores, incluindo moradia funcional.

Investimento atrativo para produtores e investidores

Segundo Charles Whitaker, sócio-gerente da agência Brown&Co, responsável pela negociação, a venda dessa fazenda leiteira tropical é uma chance valiosa para produtores ou famílias do setor agropecuário.

Ela exige um investimento inicial muito menor do que propriedades nos EUA, Europa ou Nova Zelândia, mas oferece estrutura e retorno comparáveis.

Com localização privilegiada — a apenas uma hora da capital de Campeche e com fácil acesso a Cancún —, a fazenda está pronta para entrar no radar de investidores atentos às tendências globais de produção sustentável.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!