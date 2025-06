Bairros de Anápolis podem ficar sem água nesta segunda-feira (09); confira quais

Ação se deve a manutenção programada para interligação de caixa de manobra

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2025

Unidade da Saneago. (Foto: Reprodução/Saneago)

A Companhia de Saneamento Básico de Goiás (Saneago) emitiu um comunicado informando que alguns bairros de Anápolis podem ter o abastecimento afetado ao longo da segunda-feira (09).

A ação se deve a manutenção programada para interligação de caixa de manobra no bairro Jardim das Américas 1ª Etapa.

Por conta disso, conforme a Companhia, o abastecimento pode ser afetado em alguns bairros, nos imóveis que não contam com caixa d’água bem dimensionada. As obras serão feitas das 05h até 19h. A normalização do sistema deve acontecer de forma gradual, ao longo da noite.

Dentre os bairros que devem ser afetados, estão: Anápolis City, Bairro de Lourdes, Campos do Jordão, Cidade Universitária, Chácaras Americanas, Condomínio Alphaville Anápolis, Condomínio Residencial Gaudi, Condomínio Roses Garden, Condomínio Vinhas, Conjunto Filostro Machado Carneiro, Granjas Santo Antônio, Industrial Aeroporto, Jardim Alvorada, Jardim Europa, Jardim Flor de Liz, Jardim Ibirapuera, Jardim Luzitano, Jardim Palmares, Jardim Primavera-I Etapa, Jardim Primavera-II Etapa, Jardim Tesouro, Jardim Vera Cruz, Jóquei Club e Loteamento Gran Ville.

Além deles, também podem ser impactados: Loteamento Novo Jundiaí, Morada Nova, Parque Brasília, Parque Residencial Ander, Parque São Conrado, Residencial Alfredo Abrahão, Residencial Alphaville, Residencial Anaville, Residencial Ayrton Senna, Residencial Boa Esperança, Residencial Cerejeiras I, Residencial Cerejeiras II, Residencial Flamboyant, Residencial Idefonso Limirio, Residencial Ipanema, Residencial Jardim Itália I, Residencial San Marco, Residencial Santo Antônio, Residencial São Cristovão, Residencial Santo Expedito, Setor Summerville, Setor Tropical, Vila Rica, Vila Santa Isabel e Vida Nova.

A Saneago ainda solicita a compreensão de todos e o consumo moderado das reservas domiciliares durante o período.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!