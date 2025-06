Exercício militar feito na Base Aérea de Anápolis vira destaque internacional

Publicação especializada detalha operação e elogia moderno avião cargueiro do Brasil

Beatriz Bueno - 08 de junho de 2025

Base Aérea de Anápolis, da Força Aérea Brasileira (Foto: FAB)

Um exercício militar realizado na Base Aérea de Anápolis ganhou repercussão internacional neste domingo (08), após ser destaque em uma publicação especializada em defesa, escrita em língua espanhola.

Publicação do site Defensa.com detalha que a operação envolveu o transporte do sistema de artilharia ASTROS II por um avião KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB), durante o treinamento “Airlift COMAO 2025”.

A publicação enalteceu a capacidade logística e operacional da FAB, que atuou em conjunto com o Exército Brasileiro na missão. O foco foi avaliar, na prática, a eficiência do transporte aéreo de veículos blindados pesando cerca de 24 toneladas.

O ASTROS II, projetado no Brasil, é considerado um dos mais modernos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes em uso no mundo.

O equipamento pertence ao 16º Grupo de Mísseis e Foguetes, sediado em Formosa (GO), e é capaz de operar em diferentes tipos de terreno, com sistemas de comando, controle e apoio logístico integrados.

Segundo a publicação, o uso do KC-390 neste tipo de operação representa um avanço significativo na interoperabilidade entre as Forças Armadas.

O exercício incluiu ainda ações como lançamentos aéreos, infiltração, evacuação aeromédica e deslocamentos noturnos.

A aeronave realizou um pouso de alto desempenho após voar com o ASTROS II a bordo, concluindo a missão com o descarregamento seguro do equipamento.

