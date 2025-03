Idosa morre no hospital e se torna a terceira vítima de gravíssimo acidente próximo à Base Aérea de Anápolis

Maria Lucia da Conceição estava internada, mas não resistiu, falecendo 12 dias após o trágico acidente

Natália Sezil - 05 de março de 2025

Maria Lúcia da Conceição tinha 61 anos. (Foto Reprodução)

Sobe para três o número de vítimas fatais causadas por um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo duas caminhonetes. O óbito acontece doze dias depois da colisão, ocorrida em 20 de fevereiro, na BR-414.

Um choque frontal entre os veículos, a cerca de 3km da Base Aérea de Anápolis, havia deixado três pessoas feridas e registrava duas vítimas fatais – José Junior Alves Filho, de 43 anos, e Ridavia Mendes Izac, de 64 anos.

Maria Lucia da Conceição, de 61 anos, estava entre os passageiros feridos. Ela foi internada com diversas fraturas, tanto no joelho, quanto no fêmur, e acabou desencadeando uma pneumonia durante a internação.

O agravamento da saúde gerou a necessidade de realização de hemodiálise, e a vítima chegou a passar por uma amputação.

Apesar dos esforços da equipe médica, ela teve o óbito constatado nesta terça-feira (04).

O caso segue junto à Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade às investigações das circunstâncias do acidente de trânsito.

