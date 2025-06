Temperatura deve cair em Goiás e fazer cidades terem friozinho de New York

Amplitude está menor e a sensação térmica, devido à altitude, será mais forte em Anápolis

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2025

Imagem mostra ciclistas pedalando em meio a onda de frio (Foto: Reprodução)

Quem tem IPhone pode ter percebido que a previsão do tempo para região Central de Goiás nesta semana que se inicia aponta uma leve queda da temperatura nos próximos dias.

A Apple apresenta a estimava com base na previsão feita pelos mais tradicionais institutos de meteorologia.

Com base nos infográficos do app “Tempo”, as três maiores cidades de Goiás verão os seus termômetros registrarem até 14º C de mínima entre quarta (11) e quinta-feira (12).

Já as máximas não devem ultrapassar 30° C, permitido o predomínio de uma pequena amplitude térmica.

Previsão semelhante a de New York

O mesmo app mostra um prognóstico para Goiânia, Aparecida e Anápolis com a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA).

A única diferença é a chuva, que não deve ser registrada em solo goiano. Já na megalópole estadunidense ela deve cair quase todos dias.

Anapolinos sentirão mais frio

Para os anapolinos, o clima deve ser ainda mais friozinho. Isso porque a cidade possui uma altitude média de 1.017 metros no Planalto Central Brasileiro, o que contribui para uma temperatura mais amena.

Devido ao cenário, a sensação térmica pode ser de até 3ºC a menos, no final da madrugada.

