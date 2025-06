Últimos dias para se inscrever em concurso federal com salário de R$ 7,3 mil em Goiás

Vagas são para professores e a carga horária é de 40h semanais

Paulo Roberto Belém - 08 de junho de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Restam poucos dias para o término das inscrições do processo seletivo do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) que visa contratar dois professores substitutos para atuar no campus de Ceres, pagando, para tal, remuneração de até R$ 7.363,94.

As oportunidades são para a docência em Educação e Histórias. O teto será pago a doutores. Entretanto, se o candidato contemplado possuir apenas graduação, o valor cai para exatos R$ 3.412,63 mensais.

As inscrições podem ser realizadas até a sexta-feira (13), exclusivamente pela internet, pelo site do IF Goiano. A taxa de inscrição é de R$ 50.

O processo seletivo será realizado por meio de prova de títulos e de desempenho didático, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova de desempenho didático será presencial e terá como conteúdo um dos 10 temas disponíveis no anexo II do edital, conforme a área. Os temas serão definidos por meio de sorteio, a ocorrer com antecedência de 24 horas.

Os candidatos aprovados terão contrato assinado com o Instituto Federal Goiano, com validade de seis meses, cumprindo carga horária de 40h semanais. Se for de interesse da instituição. poderá haver renovação,

Todas as ofertas de vagas mais recentes em concursos públicos, processos seletivos e de empresas diversas podem ser consultadas no site do Portal 6, clicando aqui.