Após chegada do Rio Vermelho, região Sudoeste de Anápolis ganha mais um grande supermercado

Loja foi instalada na Avenida Pedro Ludovico, no Residencial Jibran El Hadji, bem próximo ao Cemitério Parque e IFG

Paulo Roberto Belém - 09 de junho de 2025

Atende Mais inaugurou nova loja na região Sudoeste (Foto: Daniela Boaventura)

Tendo passado por grandes transformações na última década, que resultaram na chegada de milhares de moradores, a região Sudoeste de Anápolis ganhou um novo supermercado.

É o Atende Mais, que inaugurou mais uma unidade na Avenida Pedro Ludovico, na região do Residencial Jibran El Hadji, nas proximidades do Cemitério Parque e do Instituto Federal de Educação (IFG).

O local oferece toda a gama de produtos de um comércio do porte, como açougue, padaria, hortifruti, frios e utilidades.

Além disso, o estabelecimento está servindo almoço, com opções de carnes, acompanhamentos, guarnições e saladas, o que se torna um chamariz para o público diário.

Os clientes podem acompanhar sobre a rotina de promoções, cardápio e conteúdos específicos no Instagram oficial do Atende Mais Supermercado, que funciona de domingo a domingo.

No período entre segunda-feira e sábado, a loja fica aberta das 06h30 até às 21h. Já aos domingos e feriados, o local funciona entre 06h30 e 16h30. O fechamento ocorre em dias bastantes específicos, anunciados previamente.

Vale destacar também que, recentemente, a Rede Rio Vermelho instalou um atacadista na área onde funcionava o Parque de Exposições Agropecuárias, sendo o primeiro no segmento da região que sofria com a falta de estabelecimentos do tipo.

