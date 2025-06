Homem faz parto da própria filha em frente à porta de hospital em Anápolis

Nascimento estava previsto para o final de junho, surpreendendo o casal

Natália Sezil - 09 de junho de 2025

Miriã Abreu e a filha, ainda dentro do carro. (Foto: Acervo pessoal)

A segunda-feira (09) do autônomo Fabiano Abreu começou de uma forma diferente e nem um pouco esperada: a esposa Miriã teve a quarta filha do casal dentro do carro da família, logo em frente à Santa Casa de Anápolis. O “responsável” pelo parto, na pressa, foi ele mesmo.

“Nunca imaginei que ia começar o meu dia fazendo um parto. Na verdade, nunca achei que fosse fazer um parto”, revelou o profissional ao Portal 6.

Ele contou que toda a situação, cheia de adrenalina, começou ainda durante a madrugada. Eram aproximadamente 3h quando as contrações espaçadas da mulher começaram a ficar mais curtas.

Até então, o dia já seria marcado por uma visita ao hospital, mas que em nada tinha a ver com a bebê: a farmacêutica precisaria fazer uma cirurgia no intestino. Os planos logo mudaram. A cirurgia foi realizada e bem-sucedida, mas apenas depois de muita emoção.

Fabiano compartilhou que o nascimento aconteceu muito antes do programado – estava previsto para 25 de junho. O parto normal, depois de três filhos por cesariana, também surpreendeu o casal.

“Ela nasceu de 36 semanas. A gente nunca imaginou que fosse acontecer”, revelou. O autônomo estima que tenham sido apenas cinco minutos para chegar ao hospital.

Ele detalhou: “mais um segundo e teríamos que parar no meio do caminho, a minha filha nasceria no caminho para o hospital”. “E na adrenalina você nem vê nada”.

Fabiano revelou que precisou intervir logo ao parar o carro, em frente à porta da emergência da Santa Casa. Ele desceu e se deparou com a criança já nascendo. “Se eu não tivesse segurado na hora, ela teria caído no chão”.

Miriã e a filha recém-nascida do casal seguem na unidade de saúde, mas passam bem, enquanto os irmãos da bebê pedem para visitá-la.

