6 coisas que todo trabalhador deveria ter guardado na mochila

Gabriella Licia - 10 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Na correria do dia a dia, ter uma mochila bem equipada pode fazer toda a diferença na rotina de quem trabalha fora. Seja no escritório, no comércio, em atendimentos ou até mesmo em deslocamentos longos, alguns itens são verdadeiros salva-vidas e ajudam a lidar com imprevistos, manter o foco e até garantir o bem-estar durante o expediente.

Ter esses objetos sempre à mão é uma forma simples de facilitar a vida e evitar estresse desnecessário. Afinal, nunca se sabe quando uma dor de cabeça pode aparecer, o celular pode descarregar ou uma reunião surpresa exigir um pouco mais de preparo.

Se você ainda não tem o hábito de organizar a sua mochila com itens essenciais, está na hora de repensar. Esses seis objetos podem transformar sua rotina profissional e o melhor: são práticos, úteis e cabem em qualquer cantinho.

6 coisas que todo trabalhador deveria ter guardado na mochila:

1. Carregador portátil (power bank)

Ficar sem bateria no meio do dia pode atrapalhar compromissos importantes. Ter um carregador portátil garante que o celular esteja sempre disponível para ligações, mensagens e e-mails.

2. Garrafinha de água reutilizável

Hidratação é fundamental para manter a energia e a concentração. Ter uma garrafa sempre por perto evita idas constantes ao bebedouro e incentiva hábitos mais saudáveis.

3. Lanchinho rápido

Barrinhas de cereal, castanhas ou biscoitos integrais são ótimos aliados nos dias corridos. Evitam longos períodos em jejum e ajudam a manter o bom humor entre uma tarefa e outra.

4. Remédios básicos

Analgésicos, antialérgicos ou qualquer outro medicamento de uso eventual podem ser essenciais para lidar com imprevistos de saúde durante o expediente.

5. Caderno ou bloco de anotações

Mesmo com a tecnologia, anotar algo rapidamente à mão ainda é muito útil. Serve para ideias, lembretes e anotações importantes em reuniões ou no trajeto.

6. Fones de ouvido

Ideais para chamadas, concentração ou até mesmo para relaxar com uma música nos intervalos. Ter um fone sempre por perto ajuda a manter o foco e o bem-estar.

