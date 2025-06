3 coisas que toda mulher deveria carregar na bolsa, segundo médicos

Itens são importantes e vão te ajudar em diversos momentos do dia

Magno Oliver - 07 de junho de 2025

(Foto: Divulgação)

Depois do celular, a bolsa se tornou quase que uma extensão do corpo humano, principalmente de muitas mulheres. Nela cabem itens essenciais para o dia a dia, para emergências e até imprevistos do cotidiano.

A bolsa é um item prático e está sempre por perto, ou melhor, sempre à mão.

Ela costuma guardar muito mais do que objetos pessoais, podendo até mesmo ser considerada um pequeno kit de sobrevivência, capaz de ajudar em situações de saúde, higiene ou segurança. Assim, os médicos reforçam algumas coisas importantes que toda mulher deve carregar nela.

1. Frasquinho de álcool em gel

A pandemia já acabou, mas o cuidado com a higiene das mãos continua sendo importante.

Os médicos explicam que as mãos tocam os mais diversos objetos ao longo do dia, como corrimãos, maçanetas, dinheiro, e essas superfícies estão repletas de bactérias e organismos que causam doenças.

Assim, o uso regular do álcool reduz drasticamente o risco de contaminação por vírus e bactérias. Basta aplicar uma pequena quantidade nas palmas e esfregar por 100 segundos.

2. Absorvente

Outro item essencial em uma bolsa e que os médicos consideram indispensável ter é o absorvente, mesmo se você estiver fora do período menstrual.

Os ginecologistas explicam que os ciclos variam muito com o estresse da mulher, por conta de mudanças hormonais ou mesmo alimentação. Assim, eles recomendam ter um absorvente em estoque para situações inesperadas ou de emergência ao longo do dia. Afinal, nunca se sabe quando o corpo vai precisar, não é mesmo?

3. Farmacinha particular de remédios

Dor de cabeça, cólica, enxaqueca, enjoos, febre, resfriado, é importante estar preparada para tudo. Assim, outra recomendação dos especialistas é ter um kitzinho básico com medicações para pequenas emergências.

