6 piores tipos de amizade que você deve evitar

Existem algumas amizades que são piores que você ter um inimigo declarado na sua vida, não é mesmo?

1. Amizades que nunca te aplaudem, nem vibram por suas conquistas

Sim, tem muitas por aí e muita gente não enxerga.

Pessoas assim ignoram seus problemas, conquistas e sentimentos o tempo todo. São aquelas pessoas que nunca comemoram seus pequenos passos de vitória na vida profissional, pessoal, amorosa e financeira. Às vezes, você até chega a duvidar se ela realmente é uma pessoa que você pode contar mesmo.

2. Amizades egoístas com você

Sempre tem um amigo ou amiga que são bem nocivos contigo, competitivos em todos os aspectos da sua vida e de forma desnecessária. Elas só querem se destacar.

Assim, se você conta para ela que perdeu R$30,00 na rua, ela vai dizer que perdeu R$ 300 e como aquilo foi traumático na vida dela e o que você passou não foi nada perto do que ela viveu. Sempre o ego na frente e a diminuição do seu valor como pessoa.

3. Amizades que te sugam a alma

Na narrativa de Harry Potter, existe um personagem que suga a vida de uma pessoa: o dementador. Na vida real, existem dementadores também. São amizades boas e também aquelas que parecem que sugam sua alma como preço.

Essas pessoas costumam sempre ser negativas com alguma coisa, pessimistas com a vida, nunca se animam com as coisas que você gosta ou chama para curtir. A amizade sugadora realmente te consome com tanto negativismo e baixo astral que elas emanam.

4. As amizades que só te querem para festas e oba, oba

Se não for para balada ou rolê na casa de alguém, você não serve para eles. Nunca enxergam o seu valor e nem que você é muito mais que uma amizade de balada. Assim, uma hora esse momento passa e você percebe que essas amizades não são tão valiosas assim.

5. Só te procuram por interesse quando precisam de alguma coisa

Existem aquelas outras que vocês passam um tempo sem se falar e, quando a pessoa aparece, é sempre para pedir um favor.

E nesse combo vem: solicitar algo envolvendo trabalho, um contato de alguém que faz tal coisa, a rede social de tal pessoa que vocês conheciam em comum e ela não tem mais, etc. Sua vida, o que anda fazendo, como está a saúde, nada mais importa.

Por fim, elas querem o que precisam, buscam contato e depois desaparecem novamente.

6. Só falam com você quando estão em contextos que envolvam outros amigos

Já reparou naquela sua amizade que só fala contigo quando você está próximo de pessoas de outro contexto, como, por exemplo, a galera da faculdade ou trabalho?

Elas nunca conversam diretamente contigo ou querem saber como você está. Assim, parece que você é uma mera ponte de conexão entre as pessoas que vocês conhecem em comum, e só.

