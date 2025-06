Brasileiros com CPF final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 podem ter direito a não precisar pagar mais conta de energia

Nova regra garante energia gratuita para famílias de baixa renda a partir de julho

Pedro Ribeiro - 10 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma nova regra aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai permitir que milhões de brasileiros parem de pagar conta de luz já no próximo mês.

A medida começa a valer no dia 5 de julho e beneficia quem está inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica. São 17,1 milhões de famílias que vão ter gratuidade no consumo de até 80 kWh por mês.

E o melhor: vale para todos os finais de CPF, de 0 a 9. Ou seja, não importa o número do seu documento, o que conta mesmo é estar dentro dos critérios definidos pelo governo.

Conta zerada até para quem consome pouco

Além das famílias com desconto direto, outras 4,5 milhões de pessoas que consomem até 80 kWh por mês também podem ter a fatura zerada. Elas só vão pagar taxas locais obrigatórias, como ICMS e iluminação pública, se houver cobrança no município.

Tudo isso faz parte da Reforma do Setor Elétrico, proposta pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e prevista na Medida Provisória nº 1.300/2025, que está em discussão no Congresso Nacional.

Quem pode receber o benefício?

– Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo;

– Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

– Famílias com renda de até três salários mínimos, que tenham alguém que use aparelhos elétricos essenciais para tratamento de saúde.

Precisa solicitar?

O desconto é automático. Se a pessoa responsável pela conta de energia estiver cadastrada em um dos programas sociais, a distribuidora já aplica o benefício direto na fatura.

Caso não, pode procurar a companhia para saber se tem direito (Enel, Equatorial, Light e afins).