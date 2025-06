Caminhão premiado da Havan vai sortear R$ 210 mil para clientes; veja como participar

Promoção especial é por conta da comemoração dos 39 anos de atuação da marca no Brasil

Paulo Roberto Belém - 10 de junho de 2025

Ao todo, serão R$ 210 mil em valores pagos (Foto: Divulgação)

Uma das mais conhecidas lojas de departamentos brasileiras, que tem unidades em Goiás, a Havan preparou uma promoção especial para os consumidores da rede neste mês de junho por conta 39º aniversário de atuação.

Denominada de “Caminhão Premiado Havan”, serão sorteados 39 prêmios, que somam R$ 210 mil em valores pagos. Um cliente ganhará R$ 100 mil, outros oito serão contempladas com R$ 10 mil e mais 30 clientes com R$ 1 mil.

Passo a passo

Para concorrer às premiações, é necessário adquiri um bilhete pelo valor de R$ 19,90 em uma das 181 megalojas Havan de todo o Brasil. Em Goiás, as unidades estão instaladas em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás – no Entorno do Distrito Federal.

Para os moradores de fora dessas cidades que não queiram ir até a loja ou para aqueles das demais cidades goianas, o aplicativo da marca também é uma opção. Basta procurar “Havan” nas lojas de aplicativos dos celulares.

Adesão acessória

A adesão ao “Caminhão Premiado” também contempla o cliente com o seguro de Diária de Internação Hospitalar, com 30 diárias de R$ 100 cada, segundo a rede.

O “Caminhão Premiado” pode ser adquirido por todos os clientes, sem limite de contratação. A marca ressalta que quanto mais bilhetes comprar, maiores são as chances de ganhar os prêmios em dinheiro.

