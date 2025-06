É por isso que muitos motoristas estão colocando um saco plástico no retrovisor do carro

Condutores que trafegam em áreas verdes e rurais desenvolveram uma técnica interessante com o objeto que ajuda bastante no trânsito

Magno Oliver - 11 de junho de 2025

(Foto: Freepik)

Você está andando no trânsito com seu veículo e, de repente, se depara com um monte de carros com saco plástico no retrovisor. Já presenciou essa situação?

Pois se você já se deparou até com carros estacionados que possuem sacos plásticos nos retrovisores, saiba que não tem a ver com questão estética.

Dessa forma, bombou no TikTok recentemente uma nova moda entre os motoristas que chamou a atenção de outros condutores e pedestres na rua.

Colocar saco plástico no retrovisor se tornou cada vez mais comum em algumas cidades brasileiras. Isso porque muitos motoristas adotaram o método para proteger os veículos contra um problema inesperado: as aves. Sim, isso mesmo.

Os carros se tornaram alvos de comportamentos curiosos de algumas aves, principalmente quando estacionados em locais próximos da natureza.

Assim, as aves, ao verem o reflexo no retrovisor, interpretam a imagem como uma espécie competidora próxima a ela. Isso desperta comportamentos territoriais. Elas bicam e arranham a superfície do espelho repetidamente. É como se despertasse a presença de um “rival” ali para ela e fosse preciso se defender.

Dessa forma, com o tempo, esses ataques causam riscos e danos aos retrovisores dos motoristas. Além disso, as aves costumam defecar no carro durante a “batalha”, sujando a lataria e o vidro.

Assim, a ausência de reflexo impede que as aves identifiquem uma suposta “ameaça” e, com isso, perdem o interesse pelo veículo, evitando danos e a sujeira indesejada que elas depositam no retrovisor.

Espécies como bem-te-vi, pardais, pombos e até sabiás são as mais comuns nesse tipo de comportamento.

O fenômeno é mais frequente na primavera e no verão, onde acontecem os períodos de reprodução. Nessa época, as aves estão mais sensíveis e defensivas em relação aos seus territórios.

