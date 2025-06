6 itens que você usa todo dia e deveria limpar com mais frequência

Mesmo sem perceber, estamos expostos diariamente a germes e bactérias, por isso, você deveria limpar esses objetos constantemente

Ruan Monyel - 12 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Hoje em Dia)

Manter uma casa limpa vai muito além de passar pano no chão e lavar a louça, afinal, existem diversos objetos do cotidiano que você deveria limpar.

O problema é que, mesmo sem perceber, estamos expostos diariamente a germes, bactérias e acúmulos de sujeira invisível que se concentram nesses itens.

E é justamente por negligenciar esses detalhes que doenças e contaminações podem surgir com facilidade. Leia e veja a lista completa.

1. Capinhas de celular

A capinha entra em contato com superfícies contaminadas, suor, gordura das mãos e até partículas do ar, e mesmo assim, muitas pessoas nunca limpam suas capinhas.

Use um pano umedecido com produto multiuso ou sabão neutro para realizar a higienização.

2. Tênis

Os tênis estão entre os itens mais expostos à sujeira, já que pisamos em todo tipo de superfície. Com o tempo, o acúmulo de poeira, lama e suor compromete não só a aparência como também o material do calçado.

Limpe com pano úmido e sabão neutro por fora, e, se necessário, use uma escova nas solas.

3. Fones de ouvido

Os fones acumulam oleosidade da pele, cera e resíduos do ambiente, especialmente se ficam dentro de bolsas ou mochilas, e por isso você deveria limpar.

Passe um pano com álcool isopropílico e use cotonetes para os cantos e encaixes. Faça isso pelo menos uma vez por semana.

4. Garrafas reutilizáveis

Levar sua própria garrafinha é ótimo, mas ela precisa de cuidados diários. O acúmulo de umidade, resíduos de bebidas e falta de ventilação pode causar mofo e mau cheiro.

Lave todos os dias com água quente, detergente e escovinha.

5. Estojos de maquiagem

Esses estojos ficam em contato com o rosto, pincéis e produtos oleosos, tornando-se ambientes propícios para fungos e bactérias, por isso, deveria limpar com frequência.

Limpe a parte externa com pano e detergente neutro. No interior, utilize algodão com álcool e espere secar bem antes de usar novamente.

6. Teclado, controle remoto e puxadores de geladeira

Por fim, esses são verdadeiros acumuladores de sujeira. Muita gente toca neles várias vezes ao dia e quase nunca faz uma limpeza adequada.

Utilize um pano com álcool 70% para passar por cima e nas frestas, use um cotonete levemente umedecido.

