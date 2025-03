O erro comum ao usar fones de ouvido que pode prejudicar sua audição

Pequenos hábitos diários podem causar danos irreversíveis à audição, mas muitas pessoas não percebem a gravidade disso

Magno Oliver - 03 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Fones de ouvido são essenciais e itens obrigatórios na mochila de todo mundo. Eles são úteis para várias ocasiões, o problema é que podem prejudicar a audição.

Trabalhar, correr, malhar, fazer coisas ouvindo música no fone é um hábito diário para muitas pessoas e em vários momentos.

Só que um erro no uso do fone de ouvido pode causar danos graves à audição sem que você perceba. Com os novos modelos sem fio e com redutor de ruído, problemas surgiram.

O erro comum ao usar fones de ouvido que pode prejudicar sua audição

Isso porque o volume excessivo e o tempo prolongado de uso ganharam destaque e se tornaram os principais vilões para quem tem o hábito de usar os fones diariamente.

A revolução tecnológica nos fones de ouvido para modelos modernos via bluetooth potencializaram a exposição a sons altos. Assim, isso pode afetar as células ciliadas da cóclea, responsáveis pela captação de sons.

Quando submetidas a volumes intensos por longos períodos, essas células sofrem danos graves e progressivos. Diferente de outras células do corpo humano, elas não se regeneram, tornando a perda auditiva irreversível.

Desse modo, especialistas alertam sobre os riscos do uso inadequado dos fones de ouvido que pode prejudicar de vez a sua audição.

As novas tecnologias em fones de ouvido investiram no redutor de ruídos e abafador de sons, mas mesmo assim as pessoas aumentam o volume para compensar barulhos externos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o volume não ultrapasse sessenta por cento da capacidade máxima do dispositivo. Seguir essa orientação ajuda a reduzir os riscos de danos auditivos a longo prazo.

Sintomas como zumbido forte, dificuldade para ouvir sons baixos e sensação de ouvido tampado podem indicar danos auditivos.

Se você perceber alguns destes sinais, é fundamental buscar avaliação médica o mais rápido possível. Ignorar esses sintomas pode levar à progressão da perda auditiva, comprometendo a qualidade de vida.

O mais indicado é seguir a recomendação das autoridades auditivas sobre não ultrapassar 60% da capacidade máxima do volume do seu dispositivo.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!