Como limpar as solas brancas do tênis com apenas 2 ingredientes (vão ficar como novas)

Existe uma forma caseira, barata e muito eficaz de devolver a cor original das solas brancas

Ruan Monyel - 22 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Davilla Silva)

Ter um tênis com solas brancas traz estilo, modernidade e combina com praticamente qualquer look, sendo uma peça essencial no guarda-roupa.

Mas manter essas solas sempre branquinhas é um desafio, pois basta uma caminhada rápida na rua ou até o simples uso para que a sujeira e o encardido comecem a aparecer.

E o que era um visual limpo e elegante rapidamente se transforma em algo com aparência desgastada, mesmo que o tênis esteja novo.

A boa notícia é que existe uma forma caseira, barata e muito eficaz de devolver a cor original das solas brancas em poucos minutos, usando apenas dois ingredientes.

Diferente dos métodos que utilizam produtos agressivos que podem danificar o material do calçado, esse truque caseiro é seguro e não agride o sapato.

A combinação de apenas bicarbonato de sódio e detergente forma uma pasta poderosa, que consegue remover manchas, sujeiras impregnadas e o amarelado típico das solas brancas.

Para aplicar, basta misturar em um potinho uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com uma colher de sopa de detergente.

Mexa até formar uma pasta homogênea, e então, aplique essa mistura diretamente sobre a sola do tênis com o auxílio de uma escova de dentes ou esponja.

Esfregue bem, fazendo movimentos circulares por toda a superfície das solas brancas, assim, em pouco tempo, será possível notar a sujeira se dissolvendo.

Depois de esfregar todas as áreas necessárias, é só retirar o excesso com um pano úmido ou enxaguar a sola com água corrente.

O resultado é imediato: uma sola visivelmente mais limpa, com aparência de nova e sem grandes esforços.

Esse método é ideal para quem quer manter os tênis sempre apresentáveis sem gastar dinheiro com produtos específicos ou lavagens frequentes.

