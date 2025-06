Cliente compra mesa por menos de R$ 700 e fica surpreso ao descobrir o real valor da peça

Se você gosta de garimpar e sonha com uma surpresa dessas, vale a dica a seguir

Anna Júlia Steckelberg - 12 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Reddit)

Quem nunca sonhou em ter aquela sorte na vida, encontrando uma peça valiosa por um precinho camarada? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Tyler Wallis, um americano de 33 anos, que comprou uma mesa de centro por apenas US$ 120 (cerca de R$ 669) e descobriu que seu verdadeiro valor ultrapassa US$ 8 mil, algo em torno de R$ 46 mil na cotação atual.

Tyler, morador de Fayetteville, no Arkansas, é fã declarado de brechós e mercados de pulgas. Enquanto estuda Nutrição e trabalha como garçom, ele dedica os finais de semana a garimpar móveis e objetos que combinem com seu estilo de decoração.

E olha que o estilo dele tem assunto: a mesa de centro que ele comprou é em formato de flor, assinada pela luxuosa marca italiana Cattelan Italia.

Quando viu o anúncio no marketplace do Facebook, Tyler compartilhou com amigos, que logo avisaram: “Compre essa mesa agora!”. Ainda desconfiado, ele pesquisou o preço da peça em sites de leilão e e-commerce e quase caiu da cadeira: preços entre US$ 2.250 (R$ 12,5 mil) e US$ 8.250 (R$ 46 mil). Não deu para pensar duas vezes — fechou negócio na hora.

Mesmo com um carro compacto e a mesa localizada a 45 minutos de distância, Tyler encarou o desafio. Com a ajuda de um simpático casal de idosos, ele conseguiu encaixar o móvel na vertical pela porta do passageiro e levar para casa.

O resultado? “É o complemento perfeito que ilumina a sala com sua superfície reflexiva”, conta Tyler, que garante: “Nunca vou parar de falar dela para quem quiser ouvir”.

No Reddit, a postagem já soma mais de 11 mil curtidas, e os comentários são de pura diversão. Uns brincam que os “deuses da economia” estavam de olho nele, outros tiram sarro do cuidado com a mesa, sugerindo deixá-la no jardim de casa para evitar acidentes.

Apesar do valor de mercado milionário, Tyler não pensa em vender. Para ele, o brechó é lugar de descobertas e boas histórias, não de lucro.

Se você gosta de garimpar e sonha com uma surpresa dessas, vale a dica: fique atento, pesquise, e nunca subestime o poder de um bom brechó. Às vezes, o próximo achado de ouro está a um clique ou uma visita de distância.

