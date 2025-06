Conheça peixe que tem o dobro de ômega 3 que o salmão e é muito mais barato

Opção acessível que ajuda na prevenção de doenças e é fácil de preparar no dia a dia

Magno Oliver - 12 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Você gosta de peixe? Pois comer esse alimento todos os dias é um hábito da rotina alimentar que muitos brasileiros falham. Com que frequência você costuma consumir peixe?

Assim, as novas gerações estão investindo cada vez mais em alimentação saudável e no consumo de peixe natural. Dessa forma, a busca por uma vida mais saudável em todos os aspectos cresceu exponencialmente.

Dessa forma, focando na alimentação saudável e sem componentes industrializados, um tipo de peixe tradicional voltou a ser o queridinho da vez dos internautas.

A cavalinha caiu no gosto da internet e agora é a carne saudável da vez no mundo fitness. O peixe é originário do oceano atlântico, e ganhou o status de super alimento que supera o salmão em ômega 3.

A cavalinha, ou cavala-verdadeira (Scomberomorus cavalla), é uma espécie de peixe pelágico que vive nas águas abertas do oceano.

Assim, a carne dela se destaca pelo sabor intenso, pela carne firme e, principalmente, pelo seu altíssimo valor nutricional, especialmente em relação ao ômega 3.

Os nutricionistas explicam que a cavalinha pode ter até o dobro da quantidade de ômega 3 do salmão cultivado em cativeiro.

O salmão é essencial para a saúde do coração, do sistema nervoso e também das articulações. Ele previne doenças e inflamações em diferentes áreas do corpo humano.

Além disso, a peça de carne da cavalinha tem nutrientes que atuam na saúde mental, ajudando a reduzir sintomas de depressão, ansiedade e melhoram a concentração e a memória.

De acordo com estudo publicado pela revista Nature Food, ela contém 5.134 mg de ômega 3 por 100g, enquanto o salmão tem cerca de 2.260 mg na mesma quantidade.

A cavalinha é um peixe de fácil acesso de encontrar em mercados, feiras livres e tem um preço mais em conta do que o salmão. A carne é bem saudável, sem contar que é saborosa, tem pouco espinho e você pode preparar grelhada, assada ou cozida.

