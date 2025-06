Muito além do pentear os cabelos: veja para que também serve o Neutrox

Produto clássico das farmácias brasileiras pode surpreender com sua versatilidade

Isabella Valverde - 12 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Portal 6)

Quem nunca usou o famoso creme amarelinho da Neutrox para desembaraçar os fios ou dar aquela hidratação rápida nos cabelos?

Presente em muitos lares há décadas, o produto é um verdadeiro ícone do cuidado capilar no Brasil.

Mas o que pouca gente sabe é que ele vai muito além do que se propõe na embalagem.

Graças à sua fórmula rica em agentes hidratantes e emolientes, o Neutrox pode ser usado em diversas situações do dia a dia.

E o melhor: ele é barato, fácil de encontrar e rende bastante.

Por isso, tornou-se o queridinho não só das donas de casa, mas também de quem busca soluções práticas e econômicas para cuidar da beleza e da pele.

Veja abaixo algumas formas inesperadas de usar o produto — e que podem facilitar muito sua rotina.

1. Creme de barbear

Sim, ele pode substituir a espuma de barbear com eficiência. A textura do Neutrox ajuda a lâmina a deslizar com facilidade, prevenindo irritações e proporcionando um barbear mais suave. Isso vale tanto para o rosto quanto para pernas e axilas.

2. Condicionador para pelos de pets

Na hora do banho dos animais de estimação, aplicar uma pequena quantidade do creme nos pelos pode ajudar a desembaraçar, além de deixar o animal com um aspecto mais bonito e perfumado. Claro, é sempre bom testar antes em pequenas quantidades e evitar contato com os olhos dos bichinhos.

3. Hidratante para áreas ressecadas

Se você está sem hidratante corporal em casa, o Neutrox pode quebrar um galho — e muito bem! Ele age especialmente bem em áreas que costumam sofrer com o ressecamento, como cotovelos, joelhos e calcanhares. Basta aplicar uma fina camada e deixar agir.

4. Removedor de maquiagem

Você também pode usar o Neutrox para remover aquela maquiagem do dia a dia. Aplique um pouco em um algodão úmido e passe suavemente no rosto. Ele retira produtos leves com facilidade e ainda deixa a pele macia e hidratada.

5. Alívio para queimaduras solares

Tomou sol demais e ficou com a pele ardida? O Neutrox pode ajudar a aliviar a sensação de queimação. Sua fórmula ajuda a acalmar a pele, reduzir o desconforto e acelerar a regeneração da área afetada.

6. Hidratação noturna para os pés

Quer deixar seus pés lisinhos e macios sem esforço? Passe uma camada generosa de Neutrox antes de dormir, calce uma meia e deixe o produto agir durante a noite. O resultado costuma ser visível já na manhã seguinte.

Um verdadeiro coringa na rotina

Mesmo sendo um produto barato e muitas vezes subestimado, o Neutrox tem um enorme potencial de uso.

Sua fórmula multifuncional permite cuidados diversos com a pele, os pelos e os cabelos, sendo uma excelente alternativa quando falta algum item de beleza em casa.

Se você ainda acha que Neutrox serve apenas para o banho, vale a pena repensar. Ele pode ser um verdadeiro salva-vidas em várias situações.

