Instituto aponta onde fará mais frio em Goiás durante o final de semana; veja cidades

Previsão aponta que circulação de ar frio perde força no estado, mas termômetros ainda devem baixar em diversos municípios

Davi Galvão - 13 de junho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Para este sábado (14), a expectativa é de que a circulação do ar frio de origem polar perca a intensidade no território goiano, o que deve resultar em temperaturas mínimas mais amenas pela manhã e as máximas elevadas no período da tarde.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) e aponta que a região Sudoeste do estado deve ter as mínimas mais expressivas da data, com os termômetros variando entre 13 °C e 27 °C.

Na sequência, vem a região Sul com 14 °C e 30 °C, e a Central e Leste, com 15 °C e 32 °C. Por fim, a região Oeste deve variar entre 17 °C e 33 °C enquanto a Norte fica entre 17 °C e 35 °C.

Com relação aos municípios, Jataí e Cristalina registram as mínimas mais baixas, ambas de 13°C. Em seguida, aparecem Rio Verde, Morrinhos, Mineiros e Davinópolis, com 14°C.

Seguindo com mínimas de 15°C estão Anápolis, Catalão, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Luziânia, Ipameri, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis, Cocalzinho, Campestre de Goiás e Pires do Rio.

Já Goiânia, Itaguari, Iporá e Formosa registram 16°C. Com 17°C, estão Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás, Araguapaz, Aruanã e Montes Claros. Por fim, Porangatu apresenta a temperatura mínima mais alta entre os municípios analisados, com 18°C.

Não há previsão de chuvas para a data.

