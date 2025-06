Quedas de até 5°C nas temperaturas já tem data para chegar em Goiás; saiba quando

Ao Portal 6, especialista explicou como o fenômeno irá afetar o estado

Gabriella Pinheiro - 05 de junho de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Portal 6)

As quedas de temperaturas já tem data marcada para desembarcar em Goiás e podem ser acompanhadas de chuvas espaçadas. Pelo menos é o que aponta o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

Ao Portal 6, o profissional afirma que o cenário deve ficar vigente a partir da próxima segunda-feira (09) e perdure até o outro domingo (15), que é quando a situação retorna a normalidade.

De acordo com ele, devido ao fenômeno, propiciado pela chegada da massa de ar frio no Brasil, o estado – principalmente a parte Centro-Sul – deve ter uma redução nas temperaturas mínimas de 2°C a 5°C.

“Sobe um ar frio polar e esse ar frio vai reduzir as mínimas, mas não é aquele frio glacial que chega aqui. Vai chegando aqui no Brasil e quando chega no Centro-Oeste ele vai perdendo força porque o ar quente vai subindo”, diz.

Chuvas

Já em relação às chuvas, o profissional explica que a chegada da massa de ar fria também cooperará para uma nebulosidade, que trará precipitações espalhadas.

Mesmo assim, ele destaca que o cenário ainda contará com estiagem – período que se caracteriza por mudanças significativas, influenciado pelo avanço de massas de ar polar e estabilidade típica da estação seca.

“A gente está presenciando essas chuvas porque está sendo propiciado pela frente fria. Ela chega na região Sudeste do Brasil e fura o bloqueio atmosférico, deixando uma característica mais estável, que vai espalhando uma nebulosidade e gerando chuvas isoladas”, contextualizou.

