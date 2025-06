Messi chega ‘pé no chão’ ao Mundial em retorno aos holofotes após 3 anos

Lionel Messi disputa pela primeira vez uma grande competição de clubes desde a sua ida ao futebol dos EUA, em 2023. O craque argentino retorna aos holofotes internacionais, sem ser por sua seleção, e tem expectativa “pé no chão” com o Inter Miami no Mundial.

Messi ficou praticamente três anos “sumido” dos principais torneios entre times do futebol mundial. Após trocar o PSG pelo Inter Miami, em julho de 2023, o jogador disputou apenas competições na América do Norte, saindo do eixo europeu.

A Copa do Mundo de clubes recoloca o astro argentino no meio da cobertura das principais equipes do globo. Antes deste formato, ele só poderia disputar um campeonato continental caso vencesse a Concacaf e se classificasse para a configuração antiga, reduzida. Nos últimos quatro anos, o Inter Miami só participou da Concachampions na temporada passada, quando parou nas quartas, e ganhou a vaga para este Mundial ao vencer o troféu simbólico da Supporters’ Shield -foi “campeão” da temporada regular da MLS.

Messi entra na 1ª edição do novo Mundial em busca do que pode ser o último título inédito na sua carreira. O argentino já foi campeão de tudo o que disputou em sua trajetória na Europa e também pela seleção argentina. Agora, resta apenas levantar novas taças com o Inter Miami.

No entanto, o camisa 10 adota discurso realista sobre as chances do Inter Miami no torneio. A equipe entra como uma das azaronas no Mundial e a projeção é que não avance para o mata-mata -está no Grupo A junto de Palmeiras, Porto e Al Ahly. A situação atual é completamente diferente de quando ele integrava elencos estrelados em Barça e PSG.

“É uma competição interessante. Ter a chance de ser parte de tudo isso é emocionante. As expectativas que eu tenho agora são diferentes das que eu tinha quando jogava por outros times, mas estou ansioso para competir contra os melhores [clubes] e fazer um bom trabalho”, disse Messi, à Fifa.

Ele participa do jogo de abertura desta noite, a partir das 21h, contra o Al Ahly. Messi dá a largada no Mundial, que pode ser sua “última dança” em campeonato de tal calibre, beirando os 38 anos (faz aniversário no dia 24).

“Terá times enormes vindos de todas as partes do mundo, e isso atrai muita gente. Estamos falando de grandes clubes, com jogadores muito importantes que as pessoas adoram assistir. Será uma grande oportunidade para assistir aos melhores jogadores em campo aqui nos Estados Unidos”, afirmou o jogador.