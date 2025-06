Morador de Anápolis compra TV por R$ 2.279 e fica surpreso ao descobrir valor do aparelho sem imposto

Situação chamou atenção após consumidor conferir os detalhes no cupom fiscal

Augusto Araújo - 14 de junho de 2025

Cupom mostra valor de imposto cobrado. (Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis levou um susto depois de comprar uma televisão em uma loja da cidade neste sábado (14).

Ele pagou R$ 2.279 pelo aparelho de 55 polegadas, mas só percebeu o impacto real da compra quando decidiu olhar com atenção o cupom fiscal.

No documento, constava que R$ 875,25 do total foram destinados exclusivamente ao pagamento de impostos — o equivalente a 38,4% do valor cobrado.

Ou seja, sem a incidência dos tributos estaduais (R$ 497,54) e federais (R$ 377,71), o preço real da TV seria de R$ 1.403,75. Uma diferença de quase R$ 900.

“É um choque. A gente paga sem nem perceber. Mas quando vê discriminado na nota, assusta”, desabafou o consumidor em relato ao Portal 6.

Ainda segundo ele, a maioria das pessoas sequer nota essas cobranças no dia a dia.

“Tem o IPTU, IPVA, taxa disso, tarifa daquilo… A gente trabalha meses só pra dar conta dos impostos.”

