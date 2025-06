Motorista de aplicativo vive pesadelo durante corrida e sai no prejuízo

Condutora relata que o que ela e os colegas de trabalho mais temem aconteceu com ela

Magno Oliver - 14 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @amandapaiva.uber)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você precisa ter preparo mental para lidar com todo tipo de situação. Isso também vale para os diversos perfis de clientes e situações inusitadas.

E a motorista Amanda Paiva usou sua conta nas redes sociais para relatar um episódio traumático que ela passou em uma corrida. O fato acabou estragando todo seu dia de viagem, segundo ela.

Assim, o que um motorista de aplicativo mais teme em uma viagem acabou acontecendo com ela e o caso viralizou nas redes sociais.

Motorista de aplicativo vive pesadelo durante corrida e sai no prejuízo

Segundo ela, o filho de uma passageira que estava no carro vomitou muito no banco de trás.

Amanda contou que atendeu a uma solicitação de viagem na plataforma 99 de uma mãe acompanhada de uma criança.

Só que durante o trajeto, o pequeno começou a passar mal e, pouco depois, vomitou no banco traseiro. A motorista relatou que tentou manter a calma, mas ficou visivelmente abalada com a situação. “Acabou meu dia de trabalho”, disse ela no vídeo.

“Vomitaram no meu carro e não quiseram pagar! Mais um dia na vida do motorista de aplicativo. É cada uma meus amigos”, desabafou a condutora.

Amanda explicou que informou o valor de R$ 150 referente à limpeza necessária para retirar o cheiro e os resíduos do estofado. A mãe da criança, porém, ficou indignada com a cobrança e disse que achava um absurdo pagar por aquilo.

Ela contou que diante da negativa da passageira, fez registros do acontecido no veículo, acionou a plataforma da 99 e solicitou o reembolso do valor. Após análise, a empresa reconheceu o prejuízo da motorista e autorizou o estorno, que foi depositado em sua conta.

A atitude da empresa foi considerada justa por Amanda, mas não amenizou os efeitos negativos do dia. Ela cobrou R$ 150,00 da passageira e acabou saindo por R$ 170,00. No vídeo ela mostra o valor que a 99 reembolsou.

No entanto, apesar do reembolso por parte da empresa, a condutora acabou saindo no prejuízo por não ter conseguido pegar novas corridas no dia.

Confira a história completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Paiva – Uber (@amandapaiva.uber)

Assim, então siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!