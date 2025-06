Sandro Mabel cancela compromissos após ser internado

Prefeito segue hospitalizado neste sábado (14) para realização de exames médicos

Thiago Alonso - 14 de junho de 2025

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), está internado para tratamento médico e a realização de exames após sentir um mal-estar, nesta sexta-feira (13).

Em nota, divulgada pela Prefeitura de Goiânia na manhã deste sábado (14), foi informado que o chefe do Executivo Municipal passa por um possível quadro de gastroenterite — que ainda deve ser investigado pela equipe médica.

No comunicado, foi dito que o prefeito pode receber alta hospitalar em até 48 horas. No entanto, por orientação médica, todos os compromissos de Sandro Mabel até segunda-feira (16) foram cancelados.

Ao Portal 6, a assessoria explicou que ele havia passado mal durante a sexta-feira (13), mas mesmo assim cumpriu compromissos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

Após a participação no 1º Congresso Goiano de Direito Econômico, Mabel teria almoçado no Salão Nobre da Casa, mas deu entrada na unidade de saúde logo em seguida, no período da tarde. Não foi divulgado o nome do hospital onde ele foi internado.

Confira a nota na íntegra:

“O prefeito Sandro Mabel permanece internado para tratamento médico e realização de exames para investigar possível gastroenterite.

A previsão de alta é de até 48 horas e, por orientação médica, os compromissos de agenda até segunda-feira estão cancelados.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!