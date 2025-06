INSS perde na Justiça e terá de conceder BPC/Loas a mulher que teve benefício negado

Requerente foi diagnosticada com HIV, toxoplasmose neurológica e ocular, tendinite e hérnias discais na região lombar

Davi Galvão - 15 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi obrigado, na Justiça a conceder o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) a uma mulher, acometida por diversas doenças, que teve o pedido anteriormente negado. A decisão é da 15ª Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Goiás.

Na sentença, a magistrada reconheceu que a autora apresenta impedimentos de longo prazo que a impedem de participar plenamente da sociedade em igualdade de condições.

O laudo médico pericial confirmou a gravidade do quadro clínico e a avaliação socioeconômica evidenciou a condição de vulnerabilidade social da requerente, que vive sozinha. Também ficou claro que ela tem como única fonte de renda o Bolsa Família, no valor de R$ 600, parte do qual é destinado à compra de medicamentos.

Para fins de contextualização, a requerente foi diagnosticada com HIV, toxoplasmose neurológica e ocular, tendinite e hérnias discais na região lombar.

De acordo com os autos, a mulher não possui renda própria, escolaridade e enfrenta limitações severas que a impedem de exercer qualquer atividade laboral.

A decisão também condena o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, respeitando o limite de cinco anos anteriores à ação, com correção pela taxa Selic.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!