Não é o processador, nem a memória RAM: veja o segredo que torna o celular mais rápido

Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai passar por esse problema, não importa o modelo de aparelho que você tenha

Magno Oliver - 15 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela /YouTube/Canal Teteu Tutors)

Celular lento é um transtorno universal que todo mundo vai enfrentar um dia. E nessas horas os primeiros vilões são apontados: processador ou memória RAM.

Embora esses componentes desempenhem atividades essenciais para o funcionamento de um celular, existe um outro segredo pouco discutido que pode ser a chave para a velocidade de um aparelho.

Aplicativos lentos, processamento demorado, downloads que se prolongam demais, a questão do celular lento não é sobre ter chip avançado ou memória maior. Isso é sobre um outro fator que turbina a velocidade do seu dispositivo.

Não é o processador, nem a memória RAM: veja o segredo que torna o celular mais rápido

A peça chave importante para o bom desempenho do seu celular se chama bom gerenciamento do sistema operacional. É como ele lida com os recursos disponíveis no seu aparelho que faz toda a diferença na performance do dispositivo.

Processador e memória RAM são importantes, porém não são os únicos que garantem rapidez do celular. O gerenciamento do seu sistema operacional é igualmente importante.

Dessa forma, ele lida com os aplicativos, o que acontece em segundo plano e como ele distribui os recursos e processamentos entre diferentes tarefas.

Mesmo você tendo um processador potente e muita memória, se o software não estiver bem otimizado, o desempenho fica bastante comprometido.

Um dos principais motivos para a lentidão do celular é o uso excessivo de aplicativos que ficam em atividade em segundo plano.

A atividade em segundo plano divide os recursos entre diversas tarefas ao mesmo tempo, o que acaba pesando para memória RAM e o processador.

Para melhorar isso, os especialistas em tecnologia explicam que o segredo é otimizar o uso do sistema atualizando com frequência e fechando apps que não estão em uso.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!