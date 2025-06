Placa em cidade conhecida chama atenção de moradores e turistas

Iniciativa faz parte de um projeto maior e vem intrigando quem passa pela região

Isabella Valverde - 15 de junho de 2025

Placa inusitada chamou atenção. (Foto: Reprodução)

Uma placa instalada discretamente no bairro do Jaraguá, em Maceió (AL), tem despertado curiosidade, risadas e muitos cliques de quem passa pelo local.

Com os dizeres “Beco da Rapariga Desconhecida”, o ponto virou sensação nas redes sociais e já é tratado como um novo símbolo da região.

Apesar de causar estranhamento à primeira vista, principalmente por conta do duplo sentido que a palavra “rapariga” pode ter em várias partes do Brasil, o termo é usado em seu sentido original nordestino, que significa apenas “moça” ou “jovem mulher”.

A proposta é justamente homenagear as mulheres anônimas e invisibilizadas da história urbana, que ajudaram a construir a cidade, mas não foram lembradas oficialmente.

Segundo o portal Gazeta Web, a instalação faz parte do projeto “Ruas que Contam Histórias”, promovido pela Prefeitura de Maceió.

A ideia é transformar pequenos becos e ruas esquecidas em espaços de memória, arte e valorização cultural — principalmente no Jaraguá, que é um dos bairros mais antigos e boêmios da capital alagoana.

Do anonimato ao ponto turístico

Ainda de acordo com o Gazeta Web, o beco passará por uma intervenção urbanística completa, com melhorias na iluminação, intervenções artísticas e sinalização turística.

A intenção é fazer com que o local entre definitivamente no roteiro de visitantes que buscam experiências autênticas e fora do comum.

O “Beco da Rapariga Desconhecida” é só o começo. Outros espaços do centro histórico também devem ganhar placas criativas e nomes que provoquem reflexão, misturando humor, crítica social e resgate histórico.

Mesmo antes da revitalização, a placa já cumpriu o seu papel: chamou atenção, gerou conversa e fez muita gente parar para olhar com mais carinho o que está escondido entre as ruas da cidade.

