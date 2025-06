6 praias mais próximas de Goiânia para viajar de carro e aproveitar as férias

Essas opções trazem um mix entre redutos artificiais ou naturais, com infraestrutura que vai de quiosques a resorts

Anna Júlia Steckelberg - 16 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

No coração do Brasil, muitos goianos pensam que férias de praia só começam com aeroporto e mala para o litoral. Mas a realidade é diferente: basta pegar a estrada para encontrar refúgios que misturam água, sol e descanso, ideal para quem quer fugir do calor da capital sem complicação.

Confira seis destinos para abastecer o carro, preparar a playlist e curtir as férias com pedalinhos, redes, quiosques ou espreguiçadeiras à beira da água.

1. Praia do Cerrado – Rio Quente (189 km)

Localizada no Hot Park, a Praia do Cerrado é considerada a maior praia artificial de água quente do mundo, superando alternativas como Mônaco e Hong Kong.

Com ampla infraestrutura de lazer, quiosques, jogos aquáticos e piscinas, ela une o charme do cerrado à experiência de “mar quentinho”, perfeita para famílias e casais.

2. Prainha do Lago Norte – Brasília (207 km)

Na orla do Lago Norte, em Brasília, esta faixa de areia tem se transformado num ponto de encontro para banhistas e esportistas.

Com clima de praia urbana, quiosques e águas tranquilas, é excelente para quem busca um destino próximo e bem equipado.

3. Lago das Brisas – Buriti Alegre (181 km)

Este lago formado pelos rios Paranaíba, Piracanjuba e Corumbá tem até 450 m de profundidade e mais de 778 km².

Com balneários, pousadas e esportes náuticos, como jet ski e passeios de barco, o Lago das Brisas oferece cenário natural imenso e infraestrutura para estadias relaxantes ao longo das férias.

4. Praia Quarto Crescente – Aragarças (390 km)

Na margem do Rio Araguaia, esta praia de água doce conta com areia firme, águas mornas e correnteza mansa.

Cercada de quiosques com petiscos, permite ainda esportes náuticos, pesca e passeios de barco, ideal para quem quer misturar descanso com aventura em família.

5. Praia do Sol – Minaçu (aproximadamente 400 km)

No Lago Cana Brava, a Praia do Sol é famosa pelo entorno natural e por sua pequena ilha central.

Com água morna e areia macia, integra uma sequência de praias de água doce em Goiás, todas com boa estrutura de apoio e ideal para fugir das multidões nos meses de férias.

6. Prainha de São Domingos – São Domingos(657,8 km)

Entre balneários recomendados pelas plataformas de viagens, a Prainha de São Domingos atrai visitantes com água limpa, barracas de apoio e ambiente rústico, sem perder o charme natural.

Pode não estar entre as mais divulgadas, mas é perfeita para quem busca sossego e simplicidade.

