Azul vai suspender voo direto de um dos destinos de praia mais bonitos do Brasil para Goiânia

No anúncio, COA alegou que a decisão de cancelar rotas é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

Imagem de avião decolando em aeroporto. (Foto: Edson Silva/Folhapress).

A companhia Azul Linhas Aéreas suspenderá, a partir de agosto deste ano, os voos diretos de Goiânia para Cuiabá e de Maceió para a capital goiana.

O anúncio foi feito pela Centro-Oeste Airports (COA), concessionária responsável por administrar o terminal aéreo, na última terça-feira (10).

No informe, a COA alegou que a decisão de cancelar rotas é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea, que pode ajustá-las conforme estratégias comerciais e operacionais.

De acordo com a presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, a pasta está articulando para que o número de rotas nacionais envolvendo o Aeroporto de Goiânia, o Santa Genoveva, seja ampliado.

Ainda segundo ela, houve também reuniões com a MotivaAeroportos, empresa que administra o aeroporto da capital goiana.

“Estamos articulando novos voos, algo que o prefeito tem liderado, e sabemos da importância disso. No entanto, o mercado é dinâmico. Estamos atentos e, junto à nossa equipe do Observatório do Turismo, temos buscado dados para demonstrar a viabilidade das novas rotas”, afirmou a titular do Turismo da capital.

Vale salientar que a concessionária orienta os passageiros afetados pelos cancelamentos a procurarem a Azul para informações sobre reacomodação ou reembolso.

