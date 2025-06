O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Goiânia

Diversos serviços públicos terão horários de funcionamento alterado em virtude da data

Davi Galvão - 18 de junho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (19), diversos goianienses vão aproveitar a data para viajar e ter um merecido descanso. Entretanto, para aqueles que vão ficar na capital, é necessário atenção, pois diversos serviços públicos e estabelecimentos terão o horário de funcionamento afetado.

Vale destacar que, conforme decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (UB), os servidores públicos também terão ponto facultativo na sexta-feira (20).

Saúde

Com relação aos serviços de saúde, toda a rede de urgência e emergência funcionará 24 horas, nos dois dias, para atendimento de crianças e adultos, incluindo: os Cais Campinas, Vila Nova, Finsocial, Amendoeiras, Bairro Goiá e Cândida de Morais; as UPAs Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador e o Ciams Urias Magalhães.

Serviços de vacinação estarão disponíveis no Centro Municipal de Vacinação, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim América, Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) Urias Magalhães e CIAMS Novo Horizonte, das 8h às 17h.

As consultas ambulatoriais estarão suspensas até segunda-feira (23).

Lazer

Na área de lazer, o Parque Mutirama seguirá fechado ao longo do feriadão, mas o Zoológico de Goiânia funcionará normalmente, de quarta a domingo, das 08h30 às 17h, com venda de ingressos até às 16h.

O Cine Cultura segue com a programação normal, inclusive com duas estreias para quem for curtir o feriado na capital. A programação completa está disponível no perfil oficial do cinema no Instagram.

Já o Teatro Goiânia fecha entre quinta-feira e sábado, mas reabre para o concerto de piano da escola Dalila Kaismer, no domingo, às 16h, com entrada gratuita.

O Museu Pedro Ludovico funciona normalmente na quinta, mas fecha a partir de sexta, com retorno na terça-feira (24).

Os demais espaços culturais da Secretaria de Estado da Cultura permanecerão fechados entre os dias 19 e 22 de junho.

Demais serviços

Além disso, as 16 unidades do Restaurante do Bem estarão fechadas na quinta-feira (19), mas abrem normalmente das 10h às 14h30.

Já o mercado da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO) funcionará normalmente, das 3h às 14h, no feriado de Corpus Christi e na sexta-feira. Porém, o corpo administrativo retorna apenas na segunda-feira (23), às 08h.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que as operações essenciais de limpeza urbana serão mantidas, além de equipes 24 horas que ficarão a postos para poda preventiva e remoção de árvores caídas em vias públicas.

Com relação ao Vapt Vupt, todas as unidades estarão fechadas a partir de quinta-feira (19) e retornam nos horários habituais a partir de segunda-feira (23).

