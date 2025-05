Corpus Christi: destino em Goiás é lugar perfeito para viajar no próximo feriado nacional

Paulino Henjengo - 05 de maio de 2025

Cachoeira do Segredo (Foto: Reprodução/Instagram)

Com o feriado de Corpus Christi, que este ano cai na quinta-feira, 19 de junho, muitos já começam a planejar o próximo descanso fora da rotina. E se a ideia é aproveitar os dias de folga em meio à natureza, o Portal 6 preparou um destino em Goiás que desponta como a escolha perfeita: a Cachoeira do Segredo, na Chapada dos Veadeiros.

Localizada no município de Alto Paraíso de Goiás, mais precisamente na charmosa Vila de São Jorge, a Cachoeira do Segredo é considerada uma das mais impressionantes da região — tanto pela beleza quanto pelo acesso que mistura aventura e contemplação.

O trajeto até a queda d’água exige disposição: são cerca de 7 km de trilha (ida e volta), margeando o Córrego do Segredo. Desde 2022, o percurso ficou mais acessível graças à instalação de uma passarela suspensa sobre o curso d’água, permitindo uma travessia segura e bonita.

A trilha corta a mata ciliar e passa por duas piscinas naturais, que já são um convite para pausas e banhos refrescantes antes de chegar à atração principal: uma queda d’água com cerca de 120 metros de altura, que desemboca em um poço esverdeado perfeito para um mergulho.

No entanto, é importante lembrar que não é permitido nadar exatamente debaixo da queda, por motivos de segurança.

No local, cordas foram instaladas para delimitar o espaço e salva-vidas permanecem de plantão, garantindo tranquilidade aos visitantes. A trilha está aberta todos os dias da semana, com entrada permitida das 08h às 13h e permanência até 17h.

Enfim, a Cachoeira do Segredo é um destino ideal para quem deseja aproveitar o feriado de Corpus Christi em paz, longe do agito urbano e em total conexão com a natureza.

