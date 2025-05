Banco Central chama atenção de brasileiros que guardam moedas de R$ 1

Comunicado recente do órgão chamou atenção para um modelo especial que ficou valioso no mercado de colecionadores

Magno Oliver - 22 de maio de 2025

(Foto: Raphael Ribeiro / Banco Central)

O Banco Central emitiu um comunicado recente que ganhou destaque para uma moeda específica de R$ 1 que pode atingir bons pagamentos no mercado de colecionadores.

Assim, de acordo com o tipo, ano e modelo de moeda que você tem, é possível conseguir ganhar um dinheiro interessante no mercado de coleções e artefatos raros.

Uma linhagem de R$ 1,00 de 1998, com uma letra “P” ao lado do ano de fabricação, ganhou fama recente entre os colecionadores de moedas. Isso a fez atingir um valor de premiação no mercado de coleções que pode chegar a altas bonificações.

Banco Central chama atenção de brasileiros que guardam moedas de R$ 1

O item teve uma cunhagem em material de aço inoxidável, de 27 mm de diâmetro e 2,4 mm de espessura.

Assim, a linha não teve produção para circulação comum, mas fez parte de uma série produzida como teste de cunhagem, chamada de “prova”. A raridade dela aumentou porque a emissão tem limite a apenas poucos exemplares.

Um pequeno lote teve produção inteiramente em aço inoxidável, o que acabou fazendo com que ela se tornasse extremamente rara e valorizada.

Se você encontrar um modelo com esse detalhe do “P”, poderá vender a peça no mercado de coleções por um valor interessante. No entanto, vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros, somente os perfis oficiais de coleções. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!